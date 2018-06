Piquadro acquisisce la francese Lancel International

editato in: da

(Teleborsa) – Piquadro fa shopping in Francia. Il brand italiano ha infatti acquisito Lancel International, interamente controllata dal Gruppo Richemont, proprietaria del marchio “Lancel”, che detiene il 99,9958% di Lancel Sogedi e delle società di diritto spagnolo e italiano che gestiscono le boutique Lancel presenti in tali Paesi.

La Maison Lancel, con sede a Parigi e fondata nel 1876, crea e distribuisce pelletteria di lusso attraverso 60 negozi a gestione diretta e 11 in franchising. E’ presente in 39 paesi, tra cui la Cina.

Quale prezzo per l’acquisizione, spiega Piquadro in una nota, Richemont riceverà una quota degli utili realizzati dal Gruppo

Lancel nei dieci anni successivi al closing; la quota complessiva di utili che potrà essere destinata a Richemont in base a tale meccanismo non potrà eccedere i 35 milioni di euro.