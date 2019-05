Piper blocca la pista del Marconi per due ore

editato in: da

(Teleborsa) – Aeroporto Marconi di Bologna chiuso a causa di un problema al carrello di un piccolo aeromobile Piper in fase di atterraggio. Erano le ore 16:15 quando il velivolo privato con quattro persone a bordo, proveniente da Kalamata in Grecia, ha effettuato la manovra di avvicinamento, regolarmente autorizzata, approssimandosi alla pista.

Al momento di mettere le ruote a terra, entrambi i pneumatici del carrello posteriore sono stati danneggiati. Il Piper è rimasto così bloccato sulla pista, immediatamente raggiunti dai mezzi di soccorso. Verificato che non ci sono state conseguenze per i quattro occupanti, il velivolo è stato trainato fuori per liberare la pista e permetterne la riapertura, avvenuta alle 18:07. Nove i voli in arrivo dirottati sugli aeroporti vicini, uno proveniente da Barcellona cancellato. Cancellati i voli in partenza per Monaco di Baviera (Air Dolomiti) e Lione (Hop).