Piovan Group sbarca in Corea del Sud: acquisisce ToBaPNC Co. Ltd

(Teleborsa) – Piovan Group si espande sino in Corea del Sud. Il Gruppo veneto ha finalizzato l’acquisizione di ToBaPNC Co. Ltd, realtà leader in Corea del Sud nell’automazione di processi industriali nell’ambito plastica ed in particolare nei sistemi per il trasporto e stoccaggio di polveri.

“Si tratta di un’operazione che ci permette di ampliare il nostro profilo internazionale e di entrare in modo significativo in un mercato strategico come la Corea del Sud ed avere accesso ad aziende leader mondiali nelle tecnologie dell’elettronica e dell’automotive – sottolinea da Seoul Filippo Zuppichin, Amministratore Delegato della società attiva nel settore delle macchine per il trattamento della plastica -. Inoltre, questa acquisizione rafforza il nostro know-how nell’ambito dell’industria del trattamento delle polveri che per noi rappresenta uno spazio di crescita rilevante”.

Viaggia poco sotto la parità il titolo a Piazza Affari: -0,31%