Piovan Group acquisisce 51% di FEA Process & Technological Plants

(Teleborsa) – Acquisizione importante per la Piovan Group. La Società ha acquisito il 51% del capitale sociale di FEA Process & Technological Plants s.r.l.

L’Azienda di Cuneo, specializzata nell’automazione dei sistemi di trasporto e stoccaggio di liquidi viscosi per l’industria alimentare, è specializzata nell’installazione e produzione di macchinari per il trasporto di creme.

“FEA p.t.p. è una storica realtà industriale operante nel settore della produzione dolciaria e del cioccolato – sottolinea Filippo Zuppichin, Amministratore Delegato di Piovan Group – e il suo know how nel trattamento e trasporto di liquidi alimentari complessi completa le competenze già in nostro possesso nel settore del trasporto e dello stoccaggio di polveri alimentari. L’acquisizione di FEA p.t.p. ci mette nelle condizioni di poter ampliare la gamma degli impianti chiavi in mano nel settore alimentare ed aumentare le nostre quote di mercato”.