Piovan chiude IPO in anticipo. Debutto in Borsa il 19 ottobre

editato in: da

(Teleborsa) – Tutto pronto per lo sbarco in Borsa di Piovan. Il periodo di offerta relativo al collocamento delle azioni della società veneta è stato chiuso in anticipo con una domanda pari a due volte il quantitativo di azioni offerte, si legge in un comunicato.



Il prezzo di offerta è stato fissato a 8,30 euro per azione, con la capitalizzazione della società che tocca 423 milioni di euro.

L‘inizio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario – e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR – è previsto per il 19 ottobre.

Quanto ai dettaglio dell’IPO, Piovan segnala che sono state assegnate 21,56 milioni di azioni a 53 richiedenti (complessivamente pari al 40% del capitale sociale), di cui 18,76 milioni poste in vendita esclusivamente da Pentafin e 2,8 milioni sottostanti all’opzione di overallotment concessa da Pentafin ai coordinatori dell’offerta.

All’esito dell’Offerta, Pentafin deterrà, in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, una partecipazione pari al 54% del capitale sociale della società.

Piovan è attiva nella fornitura di apparecchiature ausiliarie e servizi per l’industria della plastica

(Foto: Nicola Piovan, Presidente Piovan Group)