Piovan, assemblea approva bilancio 2019

(Teleborsa) – L’Assemblea degli azionisti di Piovan ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2019 e ha deliberato di destinare interamente a riserva straordinaria l’utile di esercizio della Piovan pari a 14.397.951.

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 che ha chiuso con ricavi consolidati pari a 234,4 milioni (inclusi ricavi non ricorrenti per 714 mila), in calo del 5,4% rispetto a 247,8 milioni nell’esercizio 2018, e un utile di gruppo pari a 19 milioni, in calo del 25,5% rispetto a 25,5 milioni nell’esercizio 2018.

I soci hanno inoltre rinnovato il proprio sistema di incentivazione, approvando l’adozione di un nuovo piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato “Piano di Performance Shares 2020-2022” e di un nuovo piano per l’erogazione di incentivi monetari denominato “Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022” (rispettivamente, il “Piano di Performance Shares” e il “Piano di Incentivazione Monetaria”). Il Piano di Performance Shares e il Piano di Incentivazione Monetaria sono stati approvati ad integrale sostituzione dei piani di incentivazione “Piano di Performance Shares 2019-2021” e “Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019-2021”, adottati dall’Assemblea con delibera del 17 aprile 2019 e revocati con effetto a partire dalla data odierna in quanto non più ritenuti dalla Società uno strumento di adeguata incentivazione dei propri beneficiari.