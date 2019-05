Piovan apre filiale commerciale in Marocco

editato in: da

(Teleborsa) – Piovan Group allarga i propri orizzonti. La società attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri e polveri plastiche, ha aperto una filiale commerciale in Marocco.

L’obiettivo dell’investimento in Marocco è di presidiare meglio un continente, e in particolare l’area nordafricana, che presenta delle potenzialità importanti, in termini prospettici. “Il Marocco è un Paese che sta dimostrando una vivacità industriale molto interessante – conferma Filippo Zuppichin, Amministratore Delegato di Piovan Group -. In questo senso, essere presenti per sviluppare meglio il nostro business è strategico”.

Il Gruppo ha archiviato il primo trimestre 2019 con tutti i principali indicatori in crescita, rispetto ai primi tre mesi del 2018: i ricavi sono aumentati del 12,9%, a 58 milioni di euro; il margine operativo lordo è aumentato del 5,9%, a 6,5 milioni di euro; l’utile è passato da 3,2 a 3,7 milioni di euro (+16,8%) e nel periodo sono stati effettuati investimenti non ricorrenti per sviluppo di capacità produttiva e miglioramento tecnologico per 1,7 milioni di euro.

Poco mosso il titolo a Piazza Affari: -0,16%.