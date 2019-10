Pioggia di vendite a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Wall street apre sotto tono all’indomani della pubblicazione del dato shock riportato dal settore manifatturiero a stelle e strisce. Oltre a questo elemento, che preoccupa gli investitori per il riavvicinarsi della minaccia di un rallentamento economico globale, a pesare sulle contrattazioni americane anche il fronte della politica interna che vede andare avanti l’inchiesta per impeachment nei confronti del Presidente Usa Donald Trump.

New York accusa così una flessione dell’1,08% sul Dow Jones; sulla stessa linea, lo S&P-500 perde l’1,08%, continuando la seduta a 2.908,57 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,13%), come l’S&P 100 (-1,1%).

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni industriali (-1,48%), materiali (-1,47%) e energia (-1,39%).

La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Johnson & Johnson (+2,36%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cisco Systems, che prosegue le contrattazioni a -1,93%.

Soffre Goldman Sachs, che evidenzia una perdita dell’1,76%.

Preda dei venditori Pfizer, con un decremento dell’1,67%.

Si concentrano le vendite su 3M, che soffre un calo dell’1,64%.

Charter Communications è l’unica performance positiva del Nasdaq-100, con un aumento dello 0,71%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Activision Blizzard, che ottiene -4,42%.

Crolla Mylan, con una flessione del 3,13%.

Vendite a piene mani su United Airlines Holdings, che soffre un decremento del 2,83%.

Pessima performance per American Airlines, che registra un ribasso del 2,72%.

(Foto: © Mahmoud Victor Moussa | 123RF)