Pioggia di vendite a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell’1,35% sul Dow Jones, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lo S&P-500 perde lo 0,84%, continuando la seduta a 2.901,93 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-0,98%), come l’S&P 100 (-0,8%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto utilities. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni industriali (-1,82%), finanziario (-1,42%) e energia (-1,28%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Pfizer (+1,55%) e Procter & Gamble (+0,96%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing, che continua la seduta con -3,16%.

Pesante Goldman Sachs, che segna una discesa di ben -3,11 punti percentuali.

Seduta drammatica per Caterpillar, che crolla del 2,76%.

Sensibili perdite per 3M, in calo del 2,39%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Xcel Energy (+1,51%), Amazon (+1,00%), KLA-Tencor (+1,00%) e Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+0,67%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Alexion Pharmaceuticals, che prosegue le contrattazioni a -4,58%.

In apnea Wynn Resorts, che arretra del 4,29%.

Tonfo di Broadcom, che mostra una caduta del 3,49%.

Lettera su Xilinx, che registra un importante calo del 3,36%.

(Foto: © Frederic Prochasson | 123RF)