Pioggia di vendite a Wall Street

(Teleborsa) – Wall Street continua la seduta sotto pressione a causa del riaccendersi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. La faida sui dazi portata avanti dalle due superpotenze mantiene vive le preoccupazioni degli investitori di tutto il mondo, intimoriti da un possibile freno dell’economia mondiale.

Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,94% sul Dow Jones, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per lo S&P-500, che continua la seduta a 2.920,2 punti, in calo dell’1,13%. Depresso il Nasdaq 100 (-1,86%), come l’S&P 100 (-1,2%).

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, i settori informatica (-2,14%), materiali (-1,50%) e energia (-1,33%) sono tra i più venduti.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, McDonald’s (+0,98%), Coca Cola (+0,60%) e Travelers Company (+0,55%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cisco Systems, che prosegue le contrattazioni a -4,49%.

In apnea Apple, che arretra del 2,44%.

Tonfo di Goldman Sachs, che mostra una caduta del 2,41%.

Lettera su Caterpillar, che registra un importante calo del 2,41%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Check Point Software Technologies (+0,78%) e Micron Technology (+0,65%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su NetApp, che ottiene -21,33%.

Affonda Cognizant Technology Solutions, con un ribasso del 5,01%.

Crolla Cisco Systems, con una flessione del 4,49%.

Vendite a piene mani su Autodesk, che soffre un decremento del 4,45%.