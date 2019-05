Pioggia di vendite a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Apertura in bilico per la borsa di New York che continua a riflettere le preoccupazioni degli investitori per quanto riguarda il futuro dell’economia mondiale. A far tremare nuovamente i mercati l’ennesima minaccia, divulgata tramite tweet, a firma del presidente Trump il quale, questa volta, dopo la Cina prende di mira il Messico.

L’amministrazione del tycoon ha fatto infatti sapere tramite i 280 caratteri più famosi dei social network che a partire dal 10 giugno e fino all’arresto dell’immigrazione clandestina, imporrà una tariffa del 5% su tutte le merci provenienti dal Paese confinante.

Questa situazione, unita a quella proveniente dal versante Cinese, incupisce le contrattazioni che temono un innalzamento delle probabilità di una ipotetica futura recessione economica globale.

A causa di questi market movers che indirizzano il vento degli scambi, si vive così un’Opening Bell in ribasso per Wall Street, che accusa una flessione dello 0,88% sul Dow Jones. Sulla stessa linea, lo S&P-500 perde l’1,02%, continuando la seduta a 2.760,44 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,15%); senza direzione lo S&P 100 (+0,14%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto sanitario. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni di consumo secondari (-1,39%), energia (-1,38%) e informatica (-1,20%).

La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Procter & Gamble (+1,11%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Verizon Communication, che ottiene -2,96%.

In apnea Caterpillar, che arretra del 2,54%.

Calo deciso per Cisco Systems, che segna un -1,85%.

Sotto pressione Goldman Sachs, con un forte ribasso dell’1,82%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Workday (+2,30%), Vertex Pharmaceuticals (+2,23%), Incyte (+1,48%) e O’Reilly Automotive (+1,41%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Align Technology, che prosegue le contrattazioni a -4,84%.

In luce Ulta Beauty, con un ampio progresso dell’1,98%.

Tonfo di Wynn Resorts, che mostra una caduta del 2,90%.

Lettera su Western Digital, che registra un importante calo del 2,79%.