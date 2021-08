Pioggia di vendite a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street come atteso e peraltro segnalato dall’andamento dei future statunitensi. Il sentiment degli investitori è penalizzato dai timori sulla diffusione della variante Delta di Covid-19 e sul suo impatto sull’economia globale. Oltre alle preoccupazioni per la ripresa economica dopo la serie di dati deboli cinesi e per l’evoluzione geopolitica dopo l’improvvisa caduta del governo afghano e la presa del controllo della capitale Kabul da parte dei talebani.

Sul fronte macroeconomico, prima dell’apertura della Borsa sono stati diffusi i dati sulle vendite al dettaglio e la produzione industriale, mentre tra poco si attendono le vendite/scorte dell’industria e l’indice NAHB.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones accusa una flessione dello 0,73%; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 4.454 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-0,73%); come pure, poco sotto la parità l’S&P 100 (-0,57%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni di consumo secondari (-1,62%), finanziario (-0,76%) e beni industriali (-0,72%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Honeywell International (+1,18%) e United Health (+0,62%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Home Depot, che continua la seduta con -4,23%.

In caduta libera Boeing, che affonda del 2,13%.

Preda dei venditori Intel, con un decremento dell’1,66%.

Si concentrano le vendite su American Express, che soffre un calo dell’1,04%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Alexion Pharmaceuticals (+1,70%), Regeneron Pharmaceuticals (+1,61%), Moderna (+1,07%) e Charter Communications (+0,57%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Baidu, che prosegue le contrattazioni a -3,47%.

Pesante American Airlines, che segna una discesa di ben -2,58 punti percentuali.

Seduta drammatica per Marriott International, che crolla del 2,45%.

Sensibili perdite per Western Digital, in calo del 2,43%.