Pioggia di denaro su A2A, mercato premia piano al 2030

editato in: da

(Teleborsa) – Effervescente A2A, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,02%.

A fare da assist al titolo contribuisce il piano industriale al 2030, annunciato dalla stessa società prima dell’avvio del mercato, che prevede 16 miliardi di investimenti in 10 anni, per la transizione energetica e per l’economia circolare, “pilastri del Piano in un nuovo approccio al business”.

“Un nuovo Piano che segna un punto di svolta per A2A. Coniugando coraggio e concretezza perseguiamo obiettivi di sostenibilità sfidanti e target economici di crescita molto importanti per il Gruppo, che si affaccia al mercato europeo” – ha commentato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A -. “Per la prima volta A2A ha una strategia di lungo termine, con 16 miliardi di euro di investimenti dedicati allo sviluppo dell’economia circolare e alla transizione energetica. Queste sono le solide basi che ci consentiranno di realizzare infrastrutture strategiche, innovative ed essenziali per la crescita e il rilancio del Paese, di essere ambiziosi e guardare all’Europa. Il nostro nuovo modello è una visione del mondo condivisa, sostenibile e rispettosa del futuro, a cui vogliamo dare il nostro contributo quotidiano.”



Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell’utility lombarda rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Tecnicamente, A2A è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,348. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 1,411.