Pioggia di acquisti a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street grazie ai buoni dati macro diffusi nel corso della seduta. Aiuta anche la prospettiva di un approccio paziente da parte della Federal Reserve sugli eventuali aumenti dei tassi d’interesse. Sullo sfondo resta la prudenza degli investitori in attesa degli sviluppi sulla Brexit.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones avanza a 25.768,27 punti; sulla stessa linea, performance positiva per lo S&P-500, che continua la giornata in aumento dell’1,03% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,16%); in rialzo lo S&P 100 (+1,06%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti sanitario (+1,40%), informatica (+1,26%) e beni industriali (+1,23%).

Al top tra i giganti di Wall Street, United Health (+2,79%), United Technologies (+2,05%), Intel (+1,79%) e American Express (+1,54%).

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Take Two Interactive Software (+5,40%), Mercadolibre (+5,03%), Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+4,26%) e Nvidia (+4,08%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Regeneron Pharmaceuticals, che continua la seduta con -1,32%.

Soffre Sirius XM Radio, che evidenzia una perdita dell’1,07%.

Tentenna Monster Beverage, con un modesto ribasso dello 0,88%.