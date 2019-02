Pioggia di acquisti a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – La borsa americana apre la seduta in rialzo, con il Dow Jones che avanza dello 0,91% a 25.671 punti. L’S&P-500 guadagna lo 0,74% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.766,1 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,46%), come l’S&P 100 (0,7%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti finanziario (+1,43%), materiali (+1,21%) e energia (+1,15%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, JP Morgan (+2,11%), Caterpillar (+1,72%), Dowdupont (+1,38%) e United Technologies (+1,35%).

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Nvidia (+4,45%), Pepsico (+2,30%) dopo essere tornata in utile, Electronic Arts (+1,81%) e Marriott International (+1,76%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Applied Materials, che ottiene -4,67%. Pessima performance per Activision Blizzard, che registra un ribasso del 2,16%. In rosso Netease Inc Each Repr 25 Com Stk, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,47%. Spicca la prestazione negativa di Wynn Resorts, che scende dell’1,28%.