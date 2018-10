Pioggia di acquisti a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue in tono rialzista la seduta a Wall Street grazie alla buona performance messa a segno dai titoli tecnologici e dai bancari. Quest’ultimi, in particolare, beneficiano dei conti oltre attese annunciati dai colossi Morgan Stanley e Goldman Sachs Tra i tech brilla Adobe che ha confermato le stime sul trimestre in corso.

Sul fronte macro, la produzione industriale di settembre cresce oltre le attese; sale la fiducia dei costruttori, centrando le aspettative.

Tra gli indici statunitensi, scambia in deciso rialzo il Dow Jones (+1,76%), che raggiunge i 25.695,68 punti; sulla stessa linea, balzo dello S&P-500, che continua la giornata a 2.799,74 punti. Su di giri il Nasdaq 100 (+2,44%); variazioni negative per lo S&P 100 (-0,74%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+2,58%), sanitario (+2,33%) e beni di consumo secondari (+1,93%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, United Health (+4,07%), Visa (+3,20%), Intel (+2,96%) e Microsoft (+2,85%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Adobe Systems (+8,11%), Dollar Tree (+6,28%), Biomarin Pharmaceutical (+6,02%) e Tesla Motors (+5,65%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Ctrip.Com International, che ottiene -4,15%.