Pioggia di acquisti a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in rialzo a Wall Street, dopo il finale positivo messo a segno la vigilia. Nella seduta odierna si distingue il settore tech, grazie ai risultati incoraggianti di Facebook e AMD che hanno distolto l’attenzione degli investitori dai rendimenti dei T-Bond.

Dal fronte macro, i sussidi alla disoccupazione hanno toccato il minimo dal 1969 mentre gli ordini all’industria sono saliti a marzo molto più delle attese del mercato. Si è ridotto più del consensus il deficit della bilancia commerciale di marzo.

A metà seduta Wall Street continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 24.350,88 punti, mentre l’S&P-500 rimane a 2.639,4 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+2,13%), come l’S&P 100 (1,3%).

Information Technology (+2,45%), Beni di consumo secondari (+1,49%) e Sanitario (+1,11%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Telecomunicazioni, che riporta una flessione di -3,73%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Visa (+4,88%), Home Depot (+3,93%), Microsoft (+2,62%) e Intel (+2,32%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Walt Disney, che continua la seduta con un -1,24%. Contrazione moderata per Verizon Communication, che soffre un calo dello 0,54%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano O’Reilly Automotive (+11,60%), Alexion Pharmaceuticals (+11,08%), Facebook (+10,11%) e Citrix Systems (+5,56%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Ebay, che continua la seduta con un -6,23%. Pessima performance per Comcast, che registra un ribasso del 2,74%. Sessione nera per Expedia, che lascia sul tappeto una perdita del 2,25%.