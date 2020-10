Pioggia di acquisti a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street rafforzando la performance dell’avvio. A fare da assist sono alcune statistiche diffuse in giornata: le richieste di sussidio alla disoccupazione scese per la seconda settimana consecutiva, ai minimi da marzo. Altro dato macroeconomico che sostiene il sentiment degli investitori è la lettura preliminare del PIL del terzo trimestre 2020 che ha indicato un rimbalzo pari al 33,1%, superiore alle attese degli analisti. Sullo sfondo resta tuttavia la cautela, a causa del panico per il balzo record dei nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti e in Europa.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones avanza a 26.718 punti, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.315 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+2,13%); sulla stessa linea, in netto miglioramento l’S&P 100 (+1,56%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti telecomunicazioni (+2,78%), informatica (+2,16%) e materiali (+2,07%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Apple (+4,24%), Exxon Mobil (+3,41%), DOW (+2,12%) e Walt Disney (+2,09%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Walgreens Boots Alliance, che ottiene -2,50%.

Contrazione moderata per American Express, che soffre un calo dello 0,90%.

Sottotono Intel che mostra una limatura dello 0,57%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Moderna (+10,68%), KLA-Tencor (+6,15%), Facebook (+4,99%) e Lam Research (+4,96%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ebay, che ottiene -6,16%.

Crolla Western Digital, con una flessione del 2,06%.

Preda dei venditori Activision Blizzard, con un decremento dell’1,79%.

Si concentrano le vendite su Electronic Arts, che soffre un calo dell’1,66%.