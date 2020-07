Pioggia di acquisti a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 26.299 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 3.157 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Negativo il Nasdaq 100 (-0,75%); sui livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,17%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+2,29%), materiali (+1,22%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,96%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo secondari (-0,93%) e telecomunicazioni (-0,55%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Caterpillar (+2,84%), Chevron (+2,28%), Exxon Mobil (+2,23%) e Travelers Company (+2,21%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Microsoft, che ottiene -0,69%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Bed Bath & Beyond (+6,55%), Moderna (+3,75%), Vodafone (+2,35%) e Fiserv (+2,09%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ross Stores, che prosegue le contrattazioni a -5,34%.

Pessima performance per Intuit, che registra un ribasso del 4,22%.

Sessione nera per Adobe Systems, che lascia sul tappeto una perdita del 3,60%.

In caduta libera Netflix, che affonda del 3,05%.