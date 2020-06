Pioggia di acquisti a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 27.355,07 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, lo S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.208,57 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,02%); in frazionale progresso lo S&P 100 (+0,36%).

Energia (+2,97%), utilities (+1,70%) e beni industriali (+1,44%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materiali, che riporta una flessione di -0,59%.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+11,77%), DOW (+3,09%), Walgreens Boots Alliance (+3,01%) e American Express (+2,21%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intel, che prosegue le contrattazioni a -1,98%.

Si concentrano le vendite su Wal-Mart, che soffre un calo dell’1,04%.

Si muove sotto la parità United Health, evidenziando un decremento dell’1,00%.

Contrazione moderata per 3M, che soffre un calo dello 0,95%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Mylan (+6,85%), American Airlines (+6,13%), Bed Bath & Beyond (+6,12%) e Wynn Resorts (+5,41%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Monster Beverage, che ottiene -2,44%.

In apnea Lam Research, che arretra del 2,44%.

Tonfo di Fiserv, che mostra una caduta del 2,25%.

Lettera su Nvidia, che registra un importante calo del 2,04%.