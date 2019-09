Pioggia di acquisti a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 26.700,03 punti; sulla stessa linea, lo S&P-500 guadagna l’1,05% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.968,49 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+1,37%), come l’S&P 100 (1,1%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti finanziario (+1,90%), informatica (+1,74%) e beni industriali (+1,49%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities, che riporta una flessione di -1,22%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Intel (+3,90%), Caterpillar (+2,75%), JP Morgan (+2,73%) e IBM (+2,50%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Procter & Gamble, che ottiene -0,54%.

Si muove sotto la parità Coca Cola, evidenziando un decremento dello 0,53%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+5,15%), Nvidia (+4,58%), Lam Research (+4,42%) e Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry (+4,35%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Netflix, che ottiene -2,07%.

Soffre Xcel Energy, che evidenzia una perdita dell’1,08%.