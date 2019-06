Pioggia di acquisti a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street inaugura la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 25.078,15 punti; sulla stessa linea l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.773,01 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+1,11%), come l’S&P 100 (1,0%).

Sul fronte macro, da segnalare gli ordini all’industria di aprile alle ore 16:00.

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti finanziario (+1,41%), beni industriali (+1,22%) e informatica (+1,22%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Goldman Sachs (+2,02%), Intel (+1,81%), Pfizer (+1,75%) e Cisco Systems (+1,66%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Dowdupont, che ottiene -2,12%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Hasbro (+3,49%), Mylan (+3,15%), Nxp Semiconductors N V (+3,15%) e Advanced Micro Devices (+2,93%).