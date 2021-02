Pininfarina, valore produzione in calo a 67 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – L’esercizio 2020 si chiude per il gruppo Pininfarina con un valore della produzione di 67 milioni di euro in diminuzione del 26% rispetto al 2019. Il calo – spiega una nota – ha riguardato tutte le società/settori ad eccezione della fornitura di servizi di stile e architettura sul mercato americano gestite dalla Pininfarina of America.

Il risultato netto è negativo per 24,4 milioni di euro a fronte di una perdita netta del 2019 pari a 23,1 milioni di euro, il risultato operativo è negativo di 21,5 milioni di euro rispetto alla perdita di 19,4 milioni di euro del 2019.

“Pesa sull’andamento della società anche il Covid-19 che ha portato alla cancellazione di ordini in particolare sul mercato cinese e per alcuni servizi forniti dall’Italia”, sottolinea la società.



Outlook. Le previsioni per il 2021, in base alle attuali evidenze dei settori di business in cui il gruppo Pininfarina si trova ad operare, indicano un “Valore della produzione in linea con quanto consuntivato nel 2020, un risultato operativo e un risultato netto ancora negativi”.