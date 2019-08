Pininfarina rimbalza dopo tonfo vigilia

editato in: da

(Teleborsa) – Torna a splendere il sole a Piazza Affari sul titolo Pininfarina, protagonista di un progresso dell’1,99% dopo la debacle del 9% della vigilia sulla scia della pubblicazione della semestrale. L’azienda italiana, attiva nel settore delle carrozzerie per automobili, ha comunicato di aver chiuso il primo semestre con una perdita di 2,6 milioni di euro, rispetto all’utile netto di 3,1 milioni di euro registrato al 30 giugno 2018.

Riviste al ribasso le guidance. Sulla base dei dati consuntivati nel primo semestre e delle proiezioni a finire l’anno in corso, si prevede per l’intero esercizio 2019: una riduzione del valore della produzione di circa il 10% rispetto al 2018 ed un risultato operativo negativo mentre si conferma la riduzione del debito lordo.

Le aspettative precedenti, rilasciate in occasione dell’approvazione dei dati al 31 marzo 2019, erano le seguenti: “le previsioni per il 2019 indicano un consolidamento dei risultati economici raggiunti nel 2018, anche se su valori inferiori in termini di valore della produzione e di risultato operativo, mentre si conferma la previsione di riduzione del debito finanziario lordo”.