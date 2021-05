PIL Italia, Gentiloni: previsioni di crescita “positive e incoraggianti”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni ha confermato la previsione di “un forte rimbalzo” quest’anno per l’economia italiana, mentre “il Recovery Fund e le riforme giocheranno un ruolo importante nel sostenere la ripresa”. Le previsioni di crescita sull’Italia sono state definite da Gentiloni “positive e incoraggianti” durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche dell’Ue di primavera.

Quanto ai rischi, oltre quelli generali, “io direi che la sfida principale sarà, nei prossimi mesi e anni, per un paese come l’Italia, quella dell’attuazione dei programmi di investimenti e riforme”. Tornando al quadro europeo. il Commissario ha spiegato che “ora i rischi sulle prospettive economiche in Europa sono ampiamente bilanciati, mentre nelle precedenti previsioni erano sbilanciati al ribasso. Vediamo un certo ottimismo prevalere sull’incertezza, che ovviamente c’è ancora. Ma la ripresa non è più in miraggio”. “Dobbiamo evitare errori”, ha aggiunto, come quello di un ritiro troppo prematuro degli aiuti alla ripresa.

Gentiloni ha inoltre dichiarato che la Commissione europea adotterà a fine mese le sue raccomandazioni sul proseguimento della clausola generale di sospensione del Patto di stabilità e di crescita e “come più volte anticipato la manterremmo fino a fine fine 2022 e poi, ovviamente, considereremo l’evoluzione della situazione per capire se ci sono condizioni”.