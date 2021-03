PIL Italia 2021, OCSE rivede stime al ribasso. Meglio crescita globale

editato in: da

(Teleborsa) – L’OCSE ha ritoccato al ribasso la previsione di rimbalzo del PIL dell’Italia di quest’anno dopo il crollo “pandemico” dell‘8,9% del 2020: ora l’ente parigino pronostica un + 4,1% sul 2021, una crescita di 0,2 punti percentuali inferiore rispetto a quanto indicato lo scorso dicembre. Al tempo stesso, in un aggiornamento del suo Economic Outlok, rivisto al rialzo di 0,8 punti la previsione di crescita dell’Italia sul 2022: al più 4%. Il tutto nell’ambito di una generalizzata revisione in meglio, invece, delle previsioni di crescita globale dei Paesi avanzati, e, anche se in misura più moderata, anche sull’insieme dell’area euro. “Negli ultimi mesi le prospettive economiche globali sono notevolmente migliorare – afferma l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – grazie alla graduale diffusione dei vaccini, a nuovi stimoli in alcuni Paesi e a segni che le economie riescono a gestire meglio le misure per sopprimere il virus”.

Dopo il -3,4% del 2020, l’Ocse ha alzato di 1,4 punti la previsione di ripresa globale sul 2021, al +5,6%, e di 0,3 punti quella sul 2022 al più 4%. Sull’area OCSE, dopo il meno 3,2% del 2020, la stima sul 2021 è stata alzata di 1,5 punti al +6,2% e quella sul 2022 di 0,4 punti al + 4,1%.

Sull’area euro, dopo il -6,8% del PIL 2020, l’Ocse ha rivisto al rialzo di 0,3 punti la previsione di crescita 2021 al +3,9%, la stima sul 2022 è stata alzata di 0,5 punti al +3,8%.

Spicca la revisione al rialzo sull’economia USA: 3,3 punti percentuali in più sul recupero 2021 ora indicato al +6,5%, di cui 3 punti ascrivibili ai nuovi stimoli all’economia, dopo un -3,5% nel 2020. Sul 2022 alzata la previsione di 0,5 punti al +4%.

Restano tuttavia “rischi rilevanti” su queste prospettive, avverte l’Ocse, che cita la possibilità che nuove varianti del Covid risultino resistenti ai vaccini, assieme a perdite occupazionali o fallimenti di imprese superiori al previsto.