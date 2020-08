PIL, Gualtieri scommette sull’Italia e studia riforma fiscale

editato in: da

(Teleborsa) – “Io penso che l’Italia si presenti a questo snodo così delicato nelle condizioni per sorprendere positivamente per i risultati che si possono conseguire sul piano economico, sia nell’immediato per quanto riguarda come chiuderemo l’anno, sia per come abbiamo la possibilità di innescare un nuovo ciclo di sviluppo e di cambiamento del Paese”. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un collegamento video col Meeting di Rimini ad una tavola rotonda dal tema: “Verso un’economia sostenibile. La sfida della ripartenza”.

“Siamo di fronte alla più significativa contrazione del PIL della storia del nostro Paese ma tutti gli indicatori degli ultimi mesi ci dicono che ci sono le condizioni, e i primi dati hanno sorpreso positivamente gli osservatori, per avere un terzo trimestre di fortissimo rimbalzo e una chiusura dell’anno non lontano dalle previsioni originali che il Governo aveva dato“, dice Gualtieri che sottolinea di essere stato “personalmente meravigliato dalla straordinaria prova di coesione, abnegazione e senso di responsabilità dei cittadini italiani, lavoratori, imprenditori e famiglie hanno mostrato di fronte alla fase più drammatica della pandemia”.

“Non c’è dubbio – prosegue il Ministro – che siamo di fronte da un lato a una crisi senza precedenti e dall’altro alla straordinaria opportunità per realizzare il cambiamento del Paese e di affrontare quei nodi profondi che, per troppo tempo, ne hanno frenato la crescita, lo sviluppo e la coesione”.

E quindi “di fronte a questa unicità della crisi e anche dell’occasione che abbiamo di fronte a noi – conclude – la responsabilità del Governo è enorme, grandissima, e la nostra consapevolezza è altrettanto forte”.

Gualtieri ribadisce poi un’azione chiave dell’azione di Governo: “La riforma fiscale è decisiva e ci sarà” sottolineando che ci dovrà essere un “rafforzamento del contrasto all’evasione fiscale”. Sarà, ribadisce, “una riforma che a regime deve essere sostenibile e deve concentrare le risorse sulle famiglie, sul lavoro e sul Paese”.