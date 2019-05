PIL, Gros-Pietro: “Ci aspettiamo rimbalzo nella seconda metà dell’anno”

editato in: da

(Teleborsa) – “Ci aspettiamo nei prossimi mesi un rimbalzo delle condizioni economiche e della congiuntura, pensiamo che i risultati saranno migliori nella seconda metà dell’anno”. Lo ha affermato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine dell’Assemblea di Confindustria, sottolineando che “l’talia è un paese con grandi capacita, uno dei maggiori esportatori mondiali e la seconda manifattura europea”.

Tuttavia, ha osservato, “il Paese è fermo perché ci sono delle nuove risorse che devono essere messe in campo”. Secondo Gros-Pietro “è importantissimo l’investimento in capitale umano e in generale tutti gli investimenti dovrebbero essere supportati”.