PIL, Franco: Governo sta rivedendo stime in NaDEF

editato in: da

(Teleborsa) – L’Italia come altri Paesi in Europa e nel Mondo sta attraversando “tempi interessanti e sfidanti” con la crisi Covid e “ora siamo entrati in una fase sfidante sull’attuazione” del Piano di Ripresa e Resilienza legato a Next Generation Eu.

Lo ha affermato il Ministro dell’Economia, Daniele Franco durante la videoconferenza stampa di presentazione del rapporto OCSE sull’economia dell’Italia sottolineando di “puntare ad una crescita post-covid più alta di quella precedente la crisi legata alla pandemia. Dobbiamo superare la lunga stagnazione e questo è il nostro obiettivo principale”.

“Siamo rivedendo le nostre previsioni e le stime nella nota di aggiornamento del DEF che sarà pubblicata a fine mese” La previsione dell’Ocse, +5,9% per il 2021, “è ben al di sopra delle stime del DEF del 5,4%” ma “è pienamente in linea con le più aggiornate previsioni”.

Riforme volte ad apportare miglioramenti e semplificazione delle regole in Italia “possono garantire risultati significativi in tempi relativamente brevi”, sottolinea ancora il Titolare del Tesoro. Gli fa eco il segretario generale dell’OCSE, Mathias Cormann: “servono riforme per migliore la regolamentazione mentre in Italia i fardelli normativi restano alti. Ridurre il numero e la complessita’ delle regole – ha detto – avrebbe l’effetto di facilitare l’attività di impresa e, conseguentemente, la creazione di lavoro”.

Quanto al debito italiano “è pienamente sostenibile ma questo richiede molto impegno nella crescita e prudenza dal lato fiscale“, ha detto Franco. “Le politiche fiscali nei prossimi anni dovranno essere man mano più prudenti – ha aggiunto – e nel medio termine quando la crisi sarà terminata dovremo tornare all’obiettivo del surplus primario”.