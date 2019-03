PIL, Di Maio: “Lavoriamo a crescita all’altezza delle aspettative”

editato in: da

(Teleborsa) – “Siamo al lavoro con il Mef per individuare misure che consentano una crescita all’altezza delle aspettative”. Lo ha detto il Ministro dello sviluppo economico e ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Luigi di Maio, parlando a Class Cnbc, in un’intervista registrata dal floor del Nyse, nella giornata in cui Confindustria “gela” l’esecutivo e lancia l’allarme.

L’ALLARME DI CONFINDUSTRIA – Il Centro Studi degli industriali, infatti, ha corretto al ribasso le stime di crescita dell’esecutivo, prevedendo un dato nullo nel 2019 (contro il + 0,9% della stima precedente) e un +0,4% nel 2020.

A pesare, secondo Viale dell’Astronomia, “una manovra di bilancio poco orientata alla crescita”, “l’aumento del premio di rischio che gli investitori chiedono” sui titoli pubblici italiani, e “il progressivo crollo della fiducia delle imprese” rilevato “da marzo, dalle elezioni in poi”.