PIL, Confcommercio taglia le stime di crescita: a +0,3% da +1%

(Teleborsa) – La crescita tricolore subirà un rallentamento nel 2019. Lo prevede Confcommercio che stima una espansione del Prodotto Interno Lordo dello 0,3% rispetto al +1% indicato lo scorso ottobre. Nel 2020 è atteso in aumento dello 0,5%.

Le nuove previsioni dell’Ufficio Studi sono state presentate in occasione del forum annuale della Confcommercio che si apre oggi (22 Marzo) a Cernobbio. Riviste al ribasso anche le stime 2019 per i consumi: a +0,3% dal precedente +0,8% e per gli investimenti: a +0,3% da +1,2%.

Quanto all’occupazione è prevista al 34,5%, quest’anno, sotto il +90% fornito in precedenza, mentre segnerà un progresso al 102,1% nel 2020.

L’Ufficio Studi avverte, poi, che, se dovessero scattare nel 2020 gli aumenti IVA sono previsti 382 euro di maggiori tasse a testa, mediamente 889 euro a famiglia.