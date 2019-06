PIL, Blangiardo: “Il 2° trimestre non deluderà previsione di crescita di +0,3% su anno”

editato in: da

(Teleborsa) – Il PIL del 2° trimestre non deluderà la previsione di crescita dello 0,3% per l’anno in corso. Lo conferma il Presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo in un’intervista a Formiche.net, in cui parla anche dell’annoso problema dell’invecchiamento della popolazione.

“Il primo trimestre è stato modestamente positivo e ha confermato l’interruzione di un trend negativo. Il secondo trimestre, che è ancora in corso, ha alcuni tratti positivi e altri meno”, afferma il numero uno dell’Istituto statistico, precisando che la stima finale del secondo trimestre non sarà tale da far cadere la previsione di +0,3% su base annua.

Blangiardo auspica anche un potenziamento del turismo, con una valorizzazione delle specificità di cui l’Italia gode, dall’ambiente alla cultura. “Questo è il nostro petrolio”, ha affermato.

In relazione al calo demografico, il Presidente dell’Istat afferma “non è stato improvviso, è una tendenza in atto da tempo”, aggiungendo che fra i principali problemi c’è quello legato al numero delle potenziali mamme e quello legato alla conciliazione famiglia-lavoro.

Sul tema pensioni, Blangiardo conferma che il numero di pensionati è destinato a crescere almeno sino al 2030 e, rispetto alla riforma pensionistica, afferma “o. Per il momento le stime mi dicono essere inferiori alle aspettative”, E aggiunge “non mi sembra che Quota 100 stia avendo grande seguito. Per il momento le stime mi dicono essere inferiori alle aspettative”.