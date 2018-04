Pil 2018, la Spagna è più ricca dell’Italia

editato in: da

Buone notizie per l’Italia sul fronte del Pil, che sembra essere in leggero rialzo: +1,6% nel 2018. Una lieve ripresa che però non è bastata a evitare il sorpasso della Spagna, che oggi risulta essere più ricca dell’Italia.

Secondo i dati dell’FMI, il Pil pro capite dei cugini spagnoli nel 2017 ha superato quello italiano e nei prossimi dieci anni, la Spagna sarà più ricca dell’Italia del 7%. Solo dieci anni fa, l’Italia era più ricca del 10%. Entrambi i Paesi sono stati colpiti dalla crisi economica dell’Eurozona ma la Spagna ha saputo riprendersi più velocemente. Negli ultimi diciotto anni, Madrid ha fatto un balzo del 35% e oggi cresce a un ritmo superiore a quello di Parigi, Berlino e Londra.

Le previsioni che riguardano il nostro Paese, in base alle ipotesi di studio trapelate dal Ministero dell’Economia, vedono il Pil scendere al +1,4% nel 2019 e +1,3% nel 2020, per l’effetto recessivo delle clausole di salvaguardia sull’Iva previste dalla legislazione vigente.

Il ministro Carlo Padoan non sembra preoccupato: «L’Ue ha la dimensione per affrontare le sfide che si profilano all’orizzonte. Il suo rafforzamento lancerebbe un messaggio politico forte: l’integrazione è meglio della disintegrazione». Parole rivolte soprattutto a Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, che ha diramato i dati con una preoccupazione sulla ripresa dell’Europa.

Lagarde dichiara che l’integrazione è possibile solo se si tengono alla larga il protezionismo e le barriere commerciali: «Il commercio è uno dei motori della crescita in atto e fermarlo, o almeno rallentarlo, potrebbe avere conseguenze negative», ha affermato il ministro francese. E poi ha aggiunto che «bisogna collaborare per risolvere i rischi derivanti da un eccesso degli squilibri globali e per affrontare le sfide condivise».

Sull’Italia, il FMI sembra essere preoccupato per l’instabilità politica che sta attraversando il nostro Paese: «L’incertezza politica dà anche origine a rischi di attuazione delle riforme o alla possibilità di riorientamenti delle politiche, anche nel contesto delle elezioni imminenti o delle loro conseguenze immediate in diversi Paesi».

Il risultato della Spagna, secondo i dati del FMI, non sarà l’unico: entro il 2023 potremmo assistere al sorpasso di Paesi come la Slovacchia e la Repubblica Ceca.