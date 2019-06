Pierrel, Orabloc® conquista anche la Georgia

editato in: da

(Teleborsa) – L’anestetico dentale di punta by Pierrel a base Articaina, Orabloc® approda anche in Georgia, Paese che si aggiunge sulla piattaforma eurasiatica a Russia, Armenia, Iran e Azerbaigian.

Pierrel Pharma S.r.l. – società interamente controllata da Pierrel S.p.A. e votata allo sviluppo, alla registrazione, alla commercializzazione ed al licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici – comunica di aver ottenuto in Georgia l’autorizzazione alla commercializzazione per l’anestetico dentale di punta by Pierrel a base Articaina, Orabloc®.

La Georgia è un Paese ad alto tasso di sviluppo e top performer nelle principali classifiche mondiali (nona posizione nel ranking Doing Business 2018 della Banca Mondiale). Nel 2017 l’Italia è stato il nono fornitore su scala globale e il secondo (dietro la Germania) su scala Ue.

“La registrazione del nostro prodotto Orabloc® in Georgia – dice Fabio Velotti, Amministratore unico della Società – rappresenta un ulteriore passo in avanti della nostra strategia di sviluppo nel continente Euroasiatico. Inoltre, la Georgia non è solo un Paese ponte fra due continenti, ma gode in sé di grande stabilità e di una crescita costante”.

Positivo il titolo a Piazza Affari: +2,01%.