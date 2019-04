Pierrel, l’anestetico Orabloc sbarca in Sudan

editato in: da

(Teleborsa) – Pierrel in Sudan. Pierrel Pharma S.r.l. – società interamente controllata da Pierrel S.p.A. e votata allo sviluppo, alla registrazione e al licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici – comunica di avere ricevuto l’autorizzazione alla commercializzazione per l’Articaina Pierrel (Orabloc®) in Sudan, che si affianca all’autorizzazione della Mepivacaina già ricevuta nello stesso Paese.

Pierrel, dunque, aggiunge con il Sudan un altro tassello alla sua rete (USA e Canada, Russia, sette Paesi Europei, cinque Paesi Emea, Azerbaijan, Giordania, Taiwan) di penetrazione per Orabloc ®, puntando nel medio ad accogliere ulteriori 27 Paesi, in cui la Società è attualmente impegnata nel processo di registrazione del proprio anestetico di punta.

Brilla il titolo della società farmaceutica a Piazza Affari: +1,45%.