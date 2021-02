Pierrel in rally: il gruppo farmaceutico guadagna il 20%

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante rialzo per Pierrel, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 20,32% e attestandosi a 0,225. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,233 e successiva a 0,257. Supporto a 0,209.

Venerdì la società, quotata sul mercato MTA e specializzata nella produzione di specialità farmaceutiche, era stata insignita del premio “Preferred product” per GOCCLES® (glasses for oral cancer curing light exposed screening) da Dental Advisor, prestigiosa rivista americana che fornisce ai professionisti dentali di tutto il mondo informazioni sulle prestazioni di prodotti e apparecchiature utilizzando risultati basati sulla ricerca clinica e di laboratorio.

La settimana scorsa Pierrel aveva inoltre annunciato la commercializzazione di Orabloc Needlestick Safety System negli Stati Uniti, tramite Patterson Dental, società USA che fornisce una gamma completa di forniture dentali, attrezzature, software, tecnologie digitali e servizi a dentisti e laboratori odontotecnici.