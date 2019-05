Pierrel: autorizzato al commercio in Armenia l’anestetico dentale Orabloc

editato in: da

(Teleborsa) – Pierrel Pharma, società interamente controllata da Pierrel, specializzata nello sviluppo, registrazione, commercializzazione e licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici , ha ricevuto l’autorizzazione alla commercializzazione per l’anestetico dentale di punta by Pierrel a base Articaina, Orabloc, in Armenia paese che si aggiunge alla scacchiera della strategia commerciale del Gruppo.

“La registrazione del nostro prodotto Orabloc in Armenia – dice Fabio Velotti, amministratore unico della Società – rappresenta un ulteriore passo in avanti della nostra strategia di sviluppo nel continente Euroasiatico volta a rafforzare il nostro posizionamento commerciale dopo aver già registrato il nostro prodotto Orabloc in Iran ed Azerbaigian”.

L’Armenia si aggiunge agli altri Paesi dell’area Euroasiatica (Iran, Azerbaigian) oltre che ai grandi Paesi come USA e Canada, Italia, Russia ed agli altri sette Paesi Europei, al Sudan, a Taiwan ed Indonesia nel Far East, in cui Pierrel già commercializza i propri prodotti ed ai quali si aggiungeranno gli ulteriori 23 Paesi in cui la Società è attualmente impegnata nel processo di registrazione del proprio anestetico Orabloc. La Società commercializza attualmente oltre 32 referenze prodotto in 17 diversi paesi ed è in procinto di aggiungere ulteriori 30 referenze nei nuovi paesi nei quali sono in corso le procedure autorizzative.