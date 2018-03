Pierrel, al via la vendita dell’Orabloc iniettore monouso in Polonia e Germania

editato in: da

(Teleborsa) – Pierrel Pharma S.r.l., società interamente controllata da Pierrel S.p.A., ha avviato la campagna di distribuzione in Europa di Orabloc iniettore monouso con la consegna delle prime confezioni in Polonia e Germania, scelte quali aree test privilegiate.

L’avvio delle vendite degli iniettori si associa, naturalmente, alla vendita di Orabloc in confezione standard, già distribuite in Polonia da circa un anno e che iniziano ora ad essere distribuite anche in Germania.

“Siamo molto soddisfatti di avere rispettato il timing annunciato al mercato lo scorso 2 settembre, quando prevedevamo lo sbarco di Orabloc iniettore monouso in Polonia entro la fine del 2015”, commenta l’ingegner Fabio Velotti, amministratore unico di Pierrel Pharma, che prosegue: “Soddisfazione raddoppiata per avere contestualmente centrato anche l’obiettivo Germania in tempi brevissimi. Questi due mercati rappresentano aree test cruciali per il futuro europeo dell’iniettore monouso by Pierrel, per il quale stiamo portando avanti importanti progetti sui mercati globali. In particolare, Pierrel Pharma sta lavorando a un piano di fattibilità, sia produttivo che commerciale, focalizzato su Orabloc iniettore monouso: un piano vasto, teso ad aggredire il mercato statunitense che, per quantità e qualità degli operatori, è all’avanguardia nelle cure odontoiatriche”.