Piero Righi nuovo Direttore generale dell’Aeroporto di Genova

(Teleborsa) – La società di gestione dell’Aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova avrebbe individuato la nuova figura di Direttore generale. Il CdA, presieduto da Paolo Odone, avrebbe preso in esame il nome di Piero Righi, che da agosto 2015 ricopre il ruolo di vice presidente di Saudia Airlines, e in passato è stato direttore generale dell’aeroporto di Pescara e manager di Alitalia.

La decisione ufficiale verrà presa nei prossimi giorni, ma sulla nomina di Righi, 59 anni, laureato in ingegneria meccanica a La Sapienza di Roma, ci sarebbe l’ok della totalità della componente societaria (Autorità portuale, che detiene il 60%, la Camera di Commercio con la quota del 25% e Aeroporti di Roma al 15%). Righi è destinato a subentrare a Paolo Sirigu, che rimarrà nei quadri del gestore aeroportuale con un nuovo incarico.

Il “Colombo” di Genova si appresta a vivere un 2018 di grandi prospettive, con incremento del numero di destinazioni, da 26 a 40, e del movimento passeggeri in previsione di oltre il 20%, primo passo per arrivare a contare 2 milioni di passeggeri nel 2020, secondo quanto indicato al presidente Paolo Odone.

Le novità prossime riguardano il nuovo collegamento con Copenaghen dal 24 marzo con Sas, i programmi di Easy Jet, che collegherà Genova con Londra dal 27 marzo, Manchester dal 29 marzo e Bristol dal 2 giugno, e sta per attivare le vendite per Berlino. Inoltre, aumentano le frequenze dei voli per Francoforte e Monaco.

Dal 13 maggio ci sarà poi un volo charter per Tel Aviv, un mese dopo new entry con volo di linea per Atene operato da Aegean Airlines. Intanto la compagnia rumena FlyValan ha avviato il volo tra Genova e Trieste con un ATR72-500. A questo seguiranno i collegamenti con Bruxelles, Ginevra, Zurigo e Barcellona con un aeromobile da 68 posti.