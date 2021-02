Piero Novelli sarà il nuovo presidente di Euronext

editato in: da

(Teleborsa) – Pietro Novelli, attuale co-presidente dell’Investment Bank di UBS, diventerà il presidente di Euronext, il gruppo che controlla le Borse di Parigi, Amsterdam e Bruxells, e che conta di concludere l’acquisizione di Borsa Italiana entro la prima metà del 2021. Euronext ha reso noto che Novelli è stato nominato membro indipendente del consiglio di sorveglianza, che diventerà il prossimo chairman del gruppo.

Novelli si dimetterà da tutte le cariche esecutive prima di diventare presidente di Euronext e la sua nomina è soggetta all’approvazione delle autorità di regolamentazione e degli azionisti di della società.

Novelli ha una lunga carriera nell’investment banking, con un specializzazione in M&A. È co-presidente dell’Investment Bank di UBS e membro del consiglio di amministrazione del gruppo UBS (dove è entrato nel 2004) da ottobre 2018. In precedenza ha lavorato per Merrill Lynch, mentre ha avuto una parentesi in Nomura nel 2011-2012. È docente presso l’Imperial College London, il MIT Sloan School of Management e l’Università LUISS di Roma. Novelli ha studiato alla MIT Sloan School of Management e all’Università degli Studi di Roma La Sapienza.