Piccolo rimbalzo per la Borsa di Milano assieme alle altre Borse europee

(Teleborsa) – In recupero stamattina le Borse europee dopo il calo della vigilia, innescato dal comparto tecnologico dopo il bando su Huawei. A rasserenare in parte gli animi degli investitori, la licenza di 90 giorni concessa dagli States a Huawei per assistere i clienti esistenti, evento che farebbe presagire una temporanea distensione della situazione attuale.

Con questi market movers a indirizzare le contrattazioni si vedono acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,114. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.275,3 dollari l’oncia mentre risulta in aumento il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 63,54 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +277 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,68%.

Nello scenario borsistico europeo buona performance per Francoforte, che cresce dello 0,77%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,60%, e Parigi avanza dello 0,37%. Bene Milano, con il FTSE MIB che avanza a 20.698 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 22.613 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+0,79%), come il FTSE Italia Star (1,2%).

telecomunicazioni (+2,45%), tecnologia (+1,54%) e utility (+1,40%) in buona luce sul listino milanese.

Il settore chimico, con il suo -0,83%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia , che vede un incremento del 2,80% grazie alla pubblicazione della trimestrale, Saipem (+2,21%), Amplifon (+2,11%) e Enel (+1,70%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -1,04%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, IMA (+4,72%), Biesse (+4,37%), Datalogic (+2,36%) e Reply (+2,25%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Mondadori, che ottiene -1,07%.

Tentenna Piovan, con un modesto ribasso dello 0,94%.

Giornata fiacca per ASTM, che segna un calo dello 0,91%.