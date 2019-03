Piazza Wifi, oltre 2mila i Comuni aderenti

editato in: da

(Teleborsa) – Oltre duemila Comuni aderenti e quasi 600 convenzioni firmate. Sono i numeri di “Piazza Wifi Italia”, il progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per creare nuove aree wifi gratuite in tutti i Comuni d’Italia, con priorità per i Comuni sotto i 2mila abitanti.

Secondo i dati del MISE, a un anno dal lancio del progetto sono 2.035 i Comuni italiani che hanno aderito: di questi 581 hanno firmato le convenzioni con Infratel per l’installazione dei punti Wifi.

L’obiettivo, ricorda il ministero, è permettere ai cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’applicazione dedicata, a una rete Wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale: il progetto, conclude il MISE, ha a disposizione 45 milioni di euro di nuovi finanziamenti, rispetto alla dotazione iniziale di 8 milioni.