Piazza Wifi Italia, Mise: 2604 i Comuni registrati finora al progetto

(Teleborsa) – “Il progetto Piazza Wi-Fi Italia, ad oggi, vede 2604 registrazioni, invitiamo tutti i Comuni ad aderire al progetto, specialmente i più piccoli, al fine di ridurre il divario digitale nel nostro Paese e a combattere lo spopolamento”. Questo l’invito espresso dal sottosegretario allo sviluppo economico Mirella Liuzzi in occasione dell’evento “Territori connessi. Banda ultra larga e 5G per lo sviluppo delle comunità” che si è svolto ieri ad Arezzo. Organizzato dall’Anci insieme a Fondazione Ugo Bordoni e Infratel, nell’ambito dell’Assemblea dell’Associazione nazionale Comuni italiani, l’evento è stato occasione per discutere delle più recenti attività promosse dal Mise e delle opportunità che esse offrono ai Comuni: dal catasto delle infrastrutture di rete Sinfi (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) a “Piazza Wifi Italia”.

“Il Mise ha stanziato 5 milioni per sostenere Comuni ed enti locali coinvolti nell’attività di conferimento dei dati, stiamo procedendo a passo spedito per popolare il catasto delle infrastrutture e accompagnare i Comuni in questo percorso” ha annunciato Liuzzi in merito al Sinfi.