Piazza Affari, volano RCS e Cairo Communication dopo i conti 2020

(Teleborsa) – Spicca il volo a Piazza Affari RCS, che si attesta a 0,726 con un aumento del 4,76%, dopo i conti 2020 promossi dagli analisti. Rialzo ancora più poderoso per Cairo Communication, che guadagna il 9,20% e si attesta a 1,662 (il bilancio della società verrà analizzato dal CdA il prossimo 26 marzo).

Equita parla di “risultati migliori delle attese” per l’editore del Corriere della Sera e sottolinea un calo del debito “decisamente superiore alle aspettative” mentre l’EBITDA si mantiene “in linea” con le previsioni nonostante l’impatto di 14 milioni di costi one-off. RCS ha chiuso il 2020 con ricavi in calo del 19% a 749,5 milioni di euro.

“Nel quarto trimestre grazie alle azioni prese a supporto dei ricavi come pure per contenere i costi, l’EBITDA, l’EBIT e il risultato netto sono in miglioramento rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2019, confermando le attese rese note alla fine di luglio 2019″, sottolinea Mediobanca Securities che definisce i conti del 2020, “un buon insieme di numeri, in quanto le azioni prese per controllare i costi si accoppiano con la ripresa della top-line”. Inoltre il dividendo proposto “implica un rendimento del 4% e indirettamente conferma la posizione ottimistica del gruppo sul 2021“.

Operativamente le attese per RCS sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,75 e successiva a quota 0,804. Supporto a 0,696. per Cairo Communication, le attese di breve periodo propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 1,723 e successiva a quota 1,887. Supporto a 1,559.