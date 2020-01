Piazza Affari tonica in un’Europa più cauta

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari prosegue positiva, grazie ad alcuni spunti interni, a fronte della performance più incerta degli altri Eurolistini. L’attenzione resta puntata sulla riunione della BCE e sulla conferenza stampa di Christine Lagarde, con qualche preoccupazione che emerge per il dilagare del virus cinese.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,109. In discesa lo spread, che retrocede a quota +160 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell’1,29%.

Tra i mercati del Vecchio Continente si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,28%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,22%, poco mossa Parigi, che riporta un moderato +0,16%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,74%,.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta STMicroelectronics che segna un importante progresso del 7,77%, dopo i risultati sopra le attese.

Vola Hera, con una marcata risalita del 2,36%.

Brilla Leonardo, con un forte incremento (+2,05%).

Sostenuta Recordati, con un discreto guadagno dell’1,58%.

La peggiore è Moncler, che scivola del 2,51%.

In rosso Prysmian, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,24%.

Sottotono Nexi che mostra una limatura dello 0,73%.

(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)