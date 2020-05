Piazza Affari tonica in un’Europa cauta

editato in: da

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. A pesare sul sentiment degli investitori contribuiscono le ricadute economiche causate dalla pandemia di coronavirus. A ciò si aggiungono le previsioni della Commissione europea che si attende un crollo del 7,7% sul PIL dell’Eurozona quest’anno.

Sul mercato valutario, sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,35%. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,33%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,79%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +241 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,86%.

Tra le principali Borse europee Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,15%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,59%. Tentenna Parigi, che cede lo 0,24%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,49%.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori media (+2,65%), alimentare (+2,03%) e chimico (+1,34%).

Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti materie prime (-0,92%) e viaggi e intrattenimento (-0,54%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Amplifon (+4,48%), Pirelli (+4,34%), Leonardo (+2,68%) e Campari (+2,19%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -1,85%.

Preda dei venditori Diasorin, con un decremento dell’1,61%.

Si concentrano le vendite su Fineco, che soffre un calo dell’1,12%.

Vendite su Azimut, che registra un ribasso dell’1,03%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Rai Way (+8,84%), Interpump (+3,56%), Banca Farmafactoring (+3,08%) e Technogym (+3,01%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tinexta, che continua la seduta con -5,83%.

Tonfo di Falck Renewables, che mostra una caduta del 3,02%.

Lettera su Fincantieri, che registra un importante calo del 2,23%.

Seduta negativa per Autogrill, che mostra una perdita dell’1,10%.