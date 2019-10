Piazza Affari tonica in un’Europa cauta

editato in: da

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. A pesare sul sentiment degli investitori sono stati i nuovi segnali di rallentamento dell’economia in Europa. La fiducia dei consumatori tedeschi è sui minimi da tre anni, secondo l’indicatore dell’istituto Gfk.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,21%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.

Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto. Piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,67%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,36%.

beni per la casa (+6,39%), alimentare (+1,83%) e vendite al dettaglio (+1,22%) in buona luce sul listino milanese.

Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori chimico (-1,27%) e assicurativo (-0,50%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+11,33%), Pirelli (+2,49%), Leonardo (+2,28%) e Prysmian (+2,14%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Poste Italiane, che prosegue le contrattazioni a -1,18%.

Calo deciso per Unipol, che segna un -1,11%.

Tentenna ENI, che cede lo 0,69%.

Sostanzialmente debole Nexi, che registra una flessione dello 0,67%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, doValue (+5,20%), Maire Tecnimont (+3,23%), Brunello Cucinelli (+3,06%) e Datalogic (+2,72%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Interpump, che continua la seduta con -2,41%.

Sessione nera per FILA, che lascia sul tappeto una perdita del 2,09%.

Sotto pressione Gima TT, con un forte ribasso dell’1,94%.

Soffre IMA, che evidenzia una perdita dell’1,81%.

