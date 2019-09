Piazza Affari tonica in un’Europa cauta

editato in: da

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari in attesa di novità sulla formazione del nuovo Governo.

Dal fronte macro, notizie negative sono giunte dal fronte manifatturiero dell’Eurozona, con il PMI ancora sotto la soglia dei 50 punti, livello che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.520,3 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,29%.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +170 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,00%.

Nello scenario borsistico europeo trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,94%, nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,65% a 21.462 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 23.330 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,66%), come il FTSE Italia Star (0,6%).

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti immobiliare (+1,59%), beni per la casa (+1,17%) e telecomunicazioni (+1,04%).

In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto tecnologia, che riporta una flessione di -0,49%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+1,61%), Atlantia (+1,58%), Ferragamo (+1,35%) e Azimut (+1,34%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -0,56%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca MPS (+3,86%), Biesse (+2,30%), Sesa (+2,29%) e IGD (+2,25%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Autogrill, che continua la seduta con -0,69%.

Piccola perdita per Reply, che scambia con un -0,65%.

