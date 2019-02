Piazza Affari tonica in un’Europa cauta

editato in: da

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Inizialmente sugli scambi ha pesato il mancato accordo sul nucleare tra Trump e Kim Jong-un.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,142. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,48%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,30%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +261 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,77%.

Tra i listini europei nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,55%, incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 20.606 punti, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 22.626 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,65%), come il FTSE Italia Star (0,3%).

In luce sul listino milanese i comparti bancario (+1,94%), chimico (+1,05%) e alimentare (+0,94%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori immobiliare (-1,32%), tecnologia (-1,16%) e beni per la casa (-0,50%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+5,58%) dopo i conti e la conference call, Azimut (+3,03%), Intesa Sanpaolo (+2,11%) e UBI Banca (+1,95%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -2,07%. Sotto pressione Moncler, con un forte ribasso dell’1,40%. Soffre STMicroelectronics, che evidenzia una perdita dell’1,39%. Sottotono Ferragamo che mostra una limatura dello 0,62%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca Ifis (+4,39%), Piaggio (+3,62%), OVS (+3,39%) e Cerved Group (+3,05%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Technogym, che ottiene -1,49%. Deludente IMA, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Carel Industries, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.