Piazza Affari tonica, in sintonia con l’Europa

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, che danno sostegno anche alla borsa di Wall Street, con gli investitori rassicurati dai segnali che governi e policymaker sono pronti a fare di più contro l’epidemia di coronavirus. I mercati mettono così a segno un rimbalzo al forte crollo della vigilia innescato dalla decisione della BCE di lasciare invariati i tassi di interesse di fronte ai timori legati agli effetti della pandemia sull’economia globale.

Sul mercato valutario, scambi in ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che accusa una flessione dello 0,99%. Ha sofferto di parecchie vendite l’oro, che continua gli scambi a 1.513,7 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 31,57 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +238 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,75%.

Nello scenario borsistico europeo tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,77%, exploit di Londra, che mostra un rialzo dell’1,65%, e su di giri Parigi (+1,83%). mGiornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo del 7,12%; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 17.415 punti. Su di giri il FTSE Italia Mid Cap (+5,82%), come il FTSE Italia Star (6,2%).

Si distinguono a Piazza Affari i settori sanitario (+12,41%), beni per la casa (+9,95%) e viaggi e intrattenimento (+9,67%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su BPER, che vanta un incremento del 22,40%.

Effervescente Recordati, con un progresso del 18,72%.

Incandescente Azimut, che vanta un incisivo incremento del 15,37%.

In primo piano Hera, che mostra un forte aumento del 15,22%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Tamburi (+17,71%), ERG (+16,57%), Garofalo Health Care (+15,79%) e Mondadori (+15,53%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su ASTM, che prosegue le contrattazioni a -4,33%.

Tonfo di Enav, che mostra una caduta del 3,07%.

Sotto pressione Saras, con un forte ribasso dell’1,99%.

Soffre Technogym, che evidenzia una perdita dell’1,58%.